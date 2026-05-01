"Уже не вариант": известный президент выступил против назначения Маркевича в сборную Украины

Президент Ингульца Александр Поворознюк критически высказался о потенциальном назначении Мирона Маркевича главным тренером сборной Украины. У него четкие аргументы.

На собственном ютуб-канале Александр Поворознюк заговорил о кандидатуре Мирона Маркевича на пост главного тренера сборной Украины. Президент Ингульца не в восторге от такого варианта для национальной команды.

Почему Поворознюк против опытного специалиста?

Руководитель клуба Первой лиги делает акцент на солидном возрасте 75-летнего специалиста.

Так назначают Маркевича? Мне абсолютно все равно, кто будет, но думаю, что Маркевич – это не вариант. Уже надо новые мысли, новые какие-то веяния. Не в обиду Маркевичу, но в 75 лет возглавлять сборную – это уже не вариант,

– заявил Поворознюк.

Президент Ингульца добавил, что, по его мнению, национальную команду должен повести кто-то молодой.

Как играет клуб Поворознюка?

Представители Кировоградщины выступают в Первой лиге. За пять туров до завершения чемпионата они занимают пятую строчку турнирной таблицы. Однако, команда имеет призрачные шансы на выход в УПЛ – отставание от зоны переходных матчей составляет восемь очков.

Недавно журналист Артур Валерко в соцсети Х сообщил, что Ингулец провел первый матч на новом стадионе.

Следующий поединок коллектив из поселка Петрово проведет 3 мая в 13.00 против команды Пробий (Городенка).

