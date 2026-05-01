"Уже не вариант": известный президент выступил против назначения Маркевича в сборную Украины
- Александр Поворознюк выступил против назначения 75-летнего Мирона Маркевича главным тренером сборной Украины, считая, что нужны новые идеи и молодой руководитель.
- Мирон Маркевич заявил, что готов возглавить сборную Украины, и среди кандидатов на эту должность также рассматриваются Александр Шовковский, Паулу Фонсека и Андреа Мальдера.
Президент Ингульца Александр Поворознюк критически высказался о потенциальном назначении Мирона Маркевича главным тренером сборной Украины. У него четкие аргументы.
На собственном ютуб-канале Александр Поворознюк заговорил о кандидатуре Мирона Маркевича на пост главного тренера сборной Украины. Президент Ингульца не в восторге от такого варианта для национальной команды.
К теме Шовковский дал важные советы новому главному тренеру сборной Украины
Почему Поворознюк против опытного специалиста?
Руководитель клуба Первой лиги делает акцент на солидном возрасте 75-летнего специалиста.
Так назначают Маркевича? Мне абсолютно все равно, кто будет, но думаю, что Маркевич – это не вариант. Уже надо новые мысли, новые какие-то веяния. Не в обиду Маркевичу, но в 75 лет возглавлять сборную – это уже не вариант,
– заявил Поворознюк.
Президент Ингульца добавил, что, по его мнению, национальную команду должен повести кто-то молодой.
Как играет клуб Поворознюка?
Представители Кировоградщины выступают в Первой лиге. За пять туров до завершения чемпионата они занимают пятую строчку турнирной таблицы. Однако, команда имеет призрачные шансы на выход в УПЛ – отставание от зоны переходных матчей составляет восемь очков.
Недавно журналист Артур Валерко в соцсети Х сообщил, что Ингулец провел первый матч на новом стадионе.
Следующий поединок коллектив из поселка Петрово проведет 3 мая в 13.00 против команды Пробий (Городенка).
Что происходит вокруг назначения нового тренера сборной Украины?
- Мирон Маркевич заявил, что готов к такому вызову на профессиональном пути. Для него это может быть вторая возможность поработать со сборниками. Впервые был наставником "сине-желтых" в 2010 году: три победы и одна ничья в четырех матчах.
- Кроме 75-летнего тренера фигурируют имена еще немалого количества специалистов. Среди них: Александр Шовковский, Паулу Фонсека, Андреа Мальдера и многие другие.
- В четверг, 30 апреля, УАФ сообщила, что 7 июня "сине-желтые" проведут товарищеский матч против Дании. Встреча пройдет в датском городе Оденсе.