"Никакого особого отношения не будет": тренер сборной Венгрии рассказал об отношениях с Украиной

Сборная Украины в Трнаве примет сборную Венгрии вечером 5 октября. Накануне матча тренер венгров Марко Росси вспомнил драку в первом туре и рассказал о своем отношении к Украине в целом.

Об этом тренер рассказал во время предматчевой пресс-конференции, сообщает 24 Канал. По его словам, в противостоянии Венгрии и Украины нет ничего особенного, поэтому нужно сильнее мотивировать своих подопечных.

Что сказал Росси

Итальянский специалист отметил, что в футболе иногда случаются эпизоды, которые могут вызвать определенное напряжение на поле. Сборная Венгрии не имеет ничего против Украины.

Также я думаю, что сборная Украины не имеет ничего против нас. Обе команды выходят на поле в первую очередь для того, чтобы играть в футбол, бороться за каждый мяч, а не провоцировать соперника по тем или иным причинам,

– отметил тренер сборной Венгрии.

Росси добавил, что не ожидает от сборной Украины какого-то особого отношения, настроя или поведения во время матча с Венгрией. Он подчеркивает, что Украина также не должна ждать чего-то подобного от его команды.

Что известно перед матчем Украины против Венгрии

Матч между сборными Украины и Венгрии начнется 5 октября в 21:45 по киевскому времени. В первом туре "сине-желтые" обыграли венгров со счетом 1:0 благодаря голу Сикана. Теперь же нападающий, как и защитник Николай Матвиенко, пропустит игру из-за дисквалификации. Кроме того, в украинской команде есть еще ряд кадровых проблем.

В частности, сборная Украины из-за травмы потеряла еще и Георгия Судакова. Полузащитник Бенфики получил травму во время матча против Северной Ирландии, который Украина проиграла со счетом 0:3. Полузащитник уже вернулся в расположение своего клуба.