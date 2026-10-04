Накануне важного матча ситуация с составом "сине-желтых" остается непростой. Часть игроков не сможет помочь команде из-за травм и дисквалификаций, а окончательные решения по некоторым футболистам тренерский штаб примет непосредственно перед игрой, сообщает 24 Канал.

Украина может лишиться еще трех игроков

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера на пресс-конференции сообщил, что под вопросом участие сразу трех футболистов.

По словам итальянского специалиста, Богдан Михайличенко, вероятно, не сыграет из-за простуды, которую перенес в последние дни. Также проблемы со здоровьем испытывает Александр Зубков – у вингера болит спина, а окончательное решение относительно его участия в матче будет принято в день игры.

Не обошлось без проблем и у Николая Шапаренко. У полузащитника болит нога, поэтому его готовность к матчу также остается под вопросом.

Ранее стало известно, что из-за повреждения Георгий Судаков не сыграет против Венгрии. Кроме того, матч из-за дисквалификаций пропустят Николай Матвиенко и Даниил Сикан.

Таким образом, кадровые проблемы могут вынудить Мальдеру прибегнуть к серьезным перестановкам в стартовом составе.

Пресс-конференция Андреа Мальдеры перед матчем с Венгрией: смотрите видео УАФ

Мальдера ответил на хейт после разгрома

На пресс-конференции наставник сборной Украины также прокомментировал критику и негативную реакцию болельщиков после разгромного поражения от Северной Ирландии.

Я знаю мир футбола. Я стараюсь быть сбалансированным. Лучше пусть люди злятся на меня, чем на футболистов,

– заявил Мальдера.

Итальянец подчеркнул, что его подопечные отдали максимум в предыдущем матче, а команде важно сохранять внутреннее равновесие.

Мы принимаем всю критику, но нам нужно сохранять баланс внутри команды и продолжать играть в свой футбол,

– добавил тренер.

Мальдера также отметил, что кадровые трудности могут стать шансом для молодых футболистов проявить себя на международном уровне. По его словам, сборной нужно увеличивать количество игроков, способных качественно конкурировать за место в составе.

Матч Украина – Венгрия состоится в воскресенье, 5 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.