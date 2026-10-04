Напередодні важливого поєдинку ситуація зі складом "синьо-жовтих" залишається непростою. Частина виконавців не зможе допомогти команді через травми та дискваліфікації, а остаточні рішення щодо деяких футболістів тренерський штаб ухвалить безпосередньо перед грою, передає 24 Канал.

Україна може втратити ще трьох гравців

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера на пресконференції повідомив, що під питанням участь одразу трьох футболістів.

За словами італійського фахівця, Богдан Михайліченко, ймовірно, не зіграє через застуду, яку переніс в останні дні. Також проблеми зі здоров'ям має Олександр Зубков – у вінгера болить спина, а остаточне рішення щодо його участі у матчі ухвалять у день гри.

Не обійшлося без проблем і у Миколи Шапаренка. У півзахисника болить нога, тому його готовність до поєдинку також залишається під питанням.

Раніше стало відомо, що через пошкодження проти Угорщини не зіграє Георгій Судаков. Крім того, матч через дискваліфікації пропустять Микола Матвієнко та Данило Сікан.

Таким чином, кадрові проблеми можуть змусити Мальдеру вдатися до серйозних перестановок у стартовому складі.

Пресконференція Андреа Мальдери перед матчем з Угорщиною: дивіться відео УАФ

Мальдера відповів на хейт після розгрому

На пресконференції наставник збірної України також прокоментував критику та негативну реакцію вболівальників після розгромної поразки від Північної Ірландії.

Я знаю світ футболу. Я намагаюся бути збалансованим. Краще хай люди будуть злі на мене, ніж на футболістів,

– заявив Мальдера.

Італієць наголосив, що його підопічні віддали максимум у попередньому матчі, а команді важливо зберігати внутрішню рівновагу.

Ми приймаємо всю критику, але нам потрібно зберігати баланс всередині команди та продовжувати грати у свій футбол,

– додав тренер.

Мальдера також зазначив, що кадрові труднощі можуть стати шансом для молодих футболістів проявити себе на міжнародному рівні. За його словами, збірній потрібно збільшувати кількість гравців, здатних якісно конкурувати за місце у складі.

Матч Україна – Угорщина відбудеться у неділю, 5 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.