Усе це коуч прокоментував під час передматчевої пресконференції, повідомляє 24 Канал. За його словами, нічого особливого в протистоянні Угорщини й України немає, через що треба більше мотивувати своїх підопічних.

Що сказав Россі

Італійський фахівець зазначив, що у футболі іноді трапляються епізоди, які можуть спричинити певну напругу на полі. Збірна Угорщини не має нічого проти України.

Так само, я думаю, що збірна України не має нічого проти нас. Обидві команди виходять на поле в першу чергу для того, щоб грати у футбол, боротись за кожен м'яч, а не провокувати суперника з тих чи інших причин,

– зауважив наставник збірної Угорщини.

Россі додав, що не очікує від збірної України якогось особливого ставлення, налаштування чи поведінки під час поєдинку з Угорщиною. Він наголошує, що Україна так само не має чекати чогось подібного від його команди.

Що відомо перед матчем України проти Угорщини

Поєдинок між збірними України й Угорщини розпочнеться 5 жовтня о 21:45 за київським часом. У першому турі "синьо-жовті" обіграли угорців із рахунком 1:0, завдяки голу Сікана. Тепер же форвард, як і захисник Микола Матвієнко, пропустить гру через дискваліфікацію. Крім того, в українській команді є ще низка кадрових проблем.

Зокрема, збірна України через травму втратила ще й Георгія Судакова. Хавбек Бенфіки травмувався під час матчу проти Північної Ірландії, який Україна програла з рахунком 0:3. Півзахисник уже повернувся до розташування свого клубу.