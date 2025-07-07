Британский бывший боксер назвал дату и место проведения третьего поединка с украинским чемпионом. 24 Канал собрал все, что появилось вокруг возможной трилогии Усик – Фьюри.

К теме Фьюри может вернуться в бокс: Тайсон сделал громкое заявление и вспомнил об Усике

Противостояние Усик – Фьюри

В 2024-м году Усик дважды победил Фьюри, нанеся ему дебютные поражения в профессиональной карьере. Первое из них было 18 мая, когда Александр победил по раздельному решению судей. Тогда украинец стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

Реванш был запланирован на 21 декабря прошлого года. Однако на кону второго боя не было защиты звания "абсолюта" для Усика. Александр отказался от пояса IBF и потерял статус абсолютного чемпиона мира. Несмотря на это реванш не потерял интереса и внимания. Правда, во втором поединке победа Усика была еще более убедительной. Все трое судей отдали победу украинцу.

К слову. Оба поединка Усик – Фьюри состоялись в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

После этих поражений "Цыганский король" в очередной раз ушел на пенсию, объявив об этом решении в начале 2025 года. С тех пор в боксерском сообществе начали прогнозировать, увидят ли они рано, или поздно возвращение Тайсона в профи-ринг.

Тогда Усик заявил, что рассматривает третий бой против Фьюри, как вариант своего прощального поединка. В то же время Фьюри приписывали, что только британская битва против Энтони Джошуа заставит Тайсона вернуться в ринг. Но Фьюри настолько неожиданный, что перевернул все с ног на голову.

Тайсон анонсировал трилогию с Усиком

3 июля 2025 года Фьюри в своих соцсетях анонсировал трилогию с Усиком. Вроде бы третий бой запланирован на 18 апреля 2026 года на лондонском стадионе "Уэмбли".

Также Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-аш Шейх вспоминал разговор с Фьюри, в котором последний пообещал вернуться в ринг.

Перед этим Тайсон в присущем для себя стиле раскритиковал мощность и силу ударов Усика.

Я знаю, что у Усика нет силы. Он нанес мне лучшие удары в первом поединке и так и не смог сбить меня с ног. Так о какой силе речь?

– заявил Фьюри.

После своего анонса о трилогии "Цыганский король" заявил, что в ближайшие месяцы примет финальное решение относительно своего вероятного возвращения в ринг. В то же время жена экс-боксера заверила его, что примет любое принятое решение Тайсона.

Реакция команды Усика на заявление Фьюри

В команде Александра Усика довольно спокойно отреагировали на неожиданные слова Тайсона, который любит отмечаться одиозными и громкими заявлениями. Директор команды украинского боксера Сергей Лапин заявил, что сейчас у Усика есть более важный бой, чем трилогия с Фьюри. Он сделал акцент на реванше Александра против Даниэля Дюбуа, который должен состояться 19 июля на "Уэмбли".

Трехкратное абсолютное чемпионство – сейчас это главная цель Когда она будет достигнута и все утихнет, мы будем готовы к следующему вызову,

– подчеркнул Лапин.

На кону реванша Усик – Дюбуа будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

В то же время он не исключил варианта проведения трилогии. По его словам, стороны Усика и Фьюри еще после реванша начали вести разговоры.

Нацепил на секс-куклу изображение Усика: провокация от Фьюри

Фьюри же продолжает задевать и провоцировать Усика через свою соцсеть. 5 июля в инстаграме Тайсона появилось видео с секс-куклой. Все бы ничего, если бы на месте лица куклы не было изображение Александра.

У меня есть маленький Усик. Я готовлюсь к нашему бою в апреле 2026 года. А пока его будут тр***ть,

– сказал Тайсон.

Видео Фьюри с секс-куклой с лицом Усика

6 июля в профиле Тайсона в инстаграме появилось новое видео с этой куклой с изображением украинского боксера. Британец в видео предстал с белокурым париком на голове, сидя в автомобиле.

Второе видео Фьюри с секс-куклой с изображением Усика

В комментариях под видео такой контент Тайсона развеселил его аудиторию. Правда, Усик пока никак не реагирует на такие оскорбительные ролики.

"Цыганский король" заврался

Впоследствии окружение близкое к Тайсону сообщило, что между командами Фьюри и Александра Усика нет никаких договоренностей по трилогии. Переговоров между ними не было, информировало Boxing Scene.

В то же время стало известно, что 18 апреля 2026 года лондонская арена "Уэмбли" уже "забита". Поэтому в эту дату провести третий бой между Усиком и Фьюри невозможно.

Реакция о вероятной трилогии Усик – Фьюри

Боксерское сообщество активно обсуждает заявление Фьюри о трилогии с Усиком. Правда, далеко не все видят смысл в третьем бою супертяжей.

К примеру, промоутер Эдди Хирн раскритиковал желание Тайсон в третий раз выйти в один ринг с украинским чемпионом мира. Таким образом, он избегает поединка с его клиентом Энтони Джошуа.

По словам известного промоутера, он был уверен, что рано, или поздно Тайсон возобновит карьеру. Однако никогда прямо не скажет, что хочет побоксировать с Эй Джеем.

Но хорошая вещь в том, что он заговорил о третьем бое с Усиком – это реакция, которую видно в сети. При всем уважении, это никому не интересно. Все хотят только бой с Джошуа. Поэтому мы просто будем делать свое, он – свое, а там увидим, до чего все дойдет,

– сказал Хирн.

В то же время бывший британский боксер Карл Фроч тоже не видит смысла в проведении этого боя. Он думает, что "Цыганскому королю" нужно оставаться на пенсии, смирившись с двумя поражениями от Усика.

Он провел с ним первый бой, и это счастье, что его не отправили в нокаут в девятом раунде. Рефери фактически вмешался и спас его. Потом он получает реванш, пробует еще раз – и снова проигрывает. Нет ничего позорного в том, чтобы проиграть такому парню, как Александр Усик. Он один из лучших в этом деле,

– заявил Фроч.

Также негативно высказался о трилогии ветеран бокса Дерек Чисора. По его словам, никто не захочет видеть третий бой между Усиком и Фьюри. Болельщики уже дважды видели один и тот же победный результат для украинца.

Зачем нам на это смотреть? Что Тайсон может сделать нового? Ничего. Мы хотим увидеть его бой против Энтони Джошуа и ничего больше,

– заверил Чисора.

Можно только гадать, согласится ли Усик на третий бой с Фьюри. Возможно, на такой ноте Александр попытается попрощаться с профессиональным рингом?