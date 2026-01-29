Килиан Мбаппе пообщался с прессой после поражения Реала. Слова французского нападающего цитирует издание AS.

Как Мбаппе прокомментировал гол Трубина?

После поражения Реала в Лиге чемпионов Килиан Мбаппе резко высказался относительно игры своей команды. Французский нападающий назвал матч ненормальным и подчеркнул, что четвертый пропущенный гол от вратаря Бенфики является настоящим позором.

По его словам, команда допустила слишком много ошибок – не хватало агрессии, концентрации и качества игры, а в Лиге чемпионов мелочей не бывает.

Этот последний мяч ничего не меняет с точки зрения результата, но для нас это выглядит позорно. Пропускать от голкипера – больно,

– добавил Мбаппе.

Он также отметил, что несмотря на сегодняшний провал команда еще не выбыла из борьбы, а в чемпионате дела идут хорошо, и с поддержкой "Бернабеу" Реал сможет вернуться сильнее.

Что надо знать о матче Бенфика – Реал?

Трубин забил в ворота Реала на 90+8-й минуте после навеса Фредрика Эурснеса со штрафного, установив окончательный счет – 4:2 в пользу Бенфики.

Этот гол стал решающим в борьбе за плей-офф, ведь лиссабонцы с девятью очками опередили Марсель по дополнительным показателям и заняли 24-е, последнее проходное место, по данным турнирной таблицы на сайте УЕФА.

Для Трубина это был первый гол в карьере и первый мяч, забитый украинским вратарем в истории Лиги чемпионов.

