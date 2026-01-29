Вратарь в своем инстаграме прокомментировал невероятную победу своего клуба в Лиге чемпионов. Лиссабонская команда одолела Реал со счетом 4:2 и вышла в плей-офф турнира.

Что сказал Трубин после игры?

24-летний вратарь из Донецка посвятил свой гол Украине и оставил символический месседж, что следует бороться до конца.

– Это для Украины. Для тех, кто знает, как бороться до конца, – написал Анатолий.

Как развивается карьера голкипера в Бенфике?

Воспитанник донецкого Шахтера присоединился к Бенфике летом 2023 года и сразу стал основным голкипером португальского клуба.

В сезоне 2025/26 Трубин стабильно защищает ворота Бенфики. В нынешней Лиге чемпионов, как говорится на сайте УЕФА, он провел 8 матчей и отыграл полные 630 минут перед поединком с Реалом.

В португальском чемпионате Трубин также является регулярным игроком стартового состава и имеет более 30 выступлений в сезоне во всех соревнованиях. Украинец регулярно попадает в топ-рейтинги Европы по количеству матчей без пропущенных голов.

Турнирный путь Бенфики