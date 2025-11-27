"Сейчас не время для войны": тренер Шахтер неожиданно обратился к Трампу и Путину

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран затронул тему войны России против Украины во время предматчевой пресс-конференции, которая состоялась 26 ноября. Наставник "горняков" обратился сразу к четырем руководителям стран.

Во время своего общения с прессой Арда Туран рассказал о трудностях команды во время войны. На выездную игру Лиги конференций против ирландского Шемрок Роверс "горняки" добирались аж 16 часов, передает 24 Канал со ссылкой на Трибуна.

Какой месседж оставил Туран для президентов стран?

Турецкий наставник донецкого клуба заверил, что такая длинная дорога является сложным испытанием для команды. Однако главный тренер "горняков" не стал делать большой акцент на команде и пути в Дублин.

Туран не стал жаловаться, а неожиданно для всех публично обратился к руководителям нескольких стран. Речь идет о Дональде Трампе, Владимире Путине, Владимире Зеленском и даже Реджепе Эрдогане. Коуч дончан отметил, что сейчас они учат подрастающее поколение, которое переживает сложный период в своей жизни, каким является мир.

Туран заверил, что всем сердцем чувствует себя украинцем и признался в любви к украинскому народу. Арда заметил, что ему очень сложно говорить о футболе после даже одной ночи обстрелов в столице Украины.

Сейчас не время для войны. Если ты проживешь одну ночь в Киеве, ты не сможешь говорить о футболе. Но эти люди, они это сделали. Я их очень уважаю. Я люблю украинцев, люблю своих игроков. Выиграют они или проиграют – для меня это не проблема. Я рядом с ними. Я чувствую себя как украинец, это моя семья,

– заявил Туран.

Хотя Шахтер проводит домашние матчи во Львове, но базируются в Киеве.

Напомним, что команда Турана 27 ноября проведет выездную игру против Шемрок Роверс в рамках 4-го тура основного раунда Лиги конференций 2025 – 2026. Начало встречи – в 22:00 (по киевскому времени).

Накануне очной игры Шахтер с 6 баллами замыкает топ-10 общей турнирной таблицы ЛК. Зато ирландский коллектив после трех туров идет 31-м среди 36-ти команд, набрав лишь одно очко.

