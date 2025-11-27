"Зараз не час для війни": тренер Шахтар несподівано звернувся до Трампа та Путіна

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран зачепив тему війни Росії проти України під час передматчевої пресконференції, яка відбулась 26 листопада. Наставник "гірників" звернувся одразу до чотирьох очільників країн.

Під час свого спілкування із пресою Арда Туран розповів про труднощі команди під час війни. На виїзну гру Ліги конференцій проти ірландського Шемрок Роверс "гірники" добирались аж 16 годин, передає 24 Канал із посиланням на Трибуна.

Який меседж залишив Туран для президентів країн?

Турецький наставник донецького клубу запевнив, що така довга дорога є складним випробуванням для команди. Однак головний тренер "гірників" не став робити великий акцент на команді та шляху до Дубліна.

Туран не став бідкатись, а несподівано для усіх публічно звернувся до очільників декількох країн. Мова йде про Дональда Трампа, Володимира Путіна, Володимира Зеленського та навіть Реджепа Ердогана. Коуч донеччан наголосив, що зараз вони вчать підростаюче покоління, яке переживає складний період у своєму житті, яким є світ.

Туран запевнив, що усім серцем відчуває себе українцем та зізнався у любові до українського народу. Арда зауважив, що йому дуже складно говорити про футбол після навіть однієї ночі обстрілів у столиці України.

Зараз не час для війни. Якщо ти проживеш одну ніч у Києві, ти не зможеш говорити про футбол. Але ці люди, вони це зробили. Я їх дуже поважаю. Я люблю українців, люблю своїх гравців. Виграють вони чи програють – для мене це не проблема. Я поруч з ними. Я відчуваю себе як українець, це моя родина,

– заявив Туран.

Хоч Шахтар проводить домашні матчі у Львові, але базуються у Києві.

Нагадаємо, що команда Турана 27 листопада проведе виїзну гру проти Шемрок Роверс у рамках 4-го туру основного раунду Ліги конференцій 2025 – 2026. Початок зустрічі – о 22:00 (за київським часом).

Напередодні очної гри Шахтар із 6 балами замикає топ-10 загальної турнірної таблиці ЛК. Натомість ірландський колектив після трьох турів йде 31-м серед 36-ти команд, набравши лише одне очко.

