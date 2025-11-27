Під час свого спілкування із пресою Арда Туран розповів про труднощі команди під час війни. На виїзну гру Ліги конференцій проти ірландського Шемрок Роверс "гірники" добирались аж 16 годин, передає 24 Канал із посиланням на Трибуна.
Який меседж залишив Туран для президентів країн?
Турецький наставник донецького клубу запевнив, що така довга дорога є складним випробуванням для команди. Однак головний тренер "гірників" не став робити великий акцент на команді та шляху до Дубліна.
Туран не став бідкатись, а несподівано для усіх публічно звернувся до очільників декількох країн. Мова йде про Дональда Трампа, Володимира Путіна, Володимира Зеленського та навіть Реджепа Ердогана. Коуч донеччан наголосив, що зараз вони вчать підростаюче покоління, яке переживає складний період у своєму житті, яким є світ.
Туран запевнив, що усім серцем відчуває себе українцем та зізнався у любові до українського народу. Арда зауважив, що йому дуже складно говорити про футбол після навіть однієї ночі обстрілів у столиці України.
Зараз не час для війни. Якщо ти проживеш одну ніч у Києві, ти не зможеш говорити про футбол. Але ці люди, вони це зробили. Я їх дуже поважаю. Я люблю українців, люблю своїх гравців. Виграють вони чи програють – для мене це не проблема. Я поруч з ними. Я відчуваю себе як українець, це моя родина,
– заявив Туран.
Хоч Шахтар проводить домашні матчі у Львові, але базуються у Києві.
Нагадаємо, що команда Турана 27 листопада проведе виїзну гру проти Шемрок Роверс у рамках 4-го туру основного раунду Ліги конференцій 2025 – 2026. Початок зустрічі – о 22:00 (за київським часом).
Напередодні очної гри Шахтар із 6 балами замикає топ-10 загальної турнірної таблиці ЛК. Натомість ірландський колектив після трьох турів йде 31-м серед 36-ти команд, набравши лише одне очко.
Що відомо про мирний план?
Нещодавно став відомий новий мирний план, який розробила адміністрація президента США Дональда Трампа. Він містив 28 пунктів. Наразі його коректують.
Легенда боксу Володимир Кличко розкритикував цей мирний план, який назвав капітуляцією для України.
У цьому документі було сказано, що Україна ніколи не вступить у НАТО, а її чисельність Збройних Сил буде зменшена лише до 600 тисяч.
Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) буде працювати під наглядом Міжнародної агенції з атомної енергетики (МАГАТЕ), а електроенергію, яку вона вироблятиме, пропонують ділити порівну між Україною та Росією – 50 на 50.
Україна повинна визнати Крим та Луганська й Донецька області де-факто територією Росії, тоді як межі у Херсонській і Запорізькій областях будуть "заморожені" по лінії фронту.
Раніше на телеграм-каналі Clash Report були процитовані слова президента США Трамп щодо дедлайну на рішення України. Була інформація, що у Зеленського та його команди був рівно тиждень (до 27 листопада), аби погодитись або відкинути їх мирний план.