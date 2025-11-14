Поединок состоится в турецком Стамбуле на стадионе "Реджеп Тайип Эрдоган". Начало встречи Турция U-21 – Украина U-21 в 19:00 (по киевскому времени), информирует 24 Канал.

Что известно о матче Турция U-21 – Украина U-21 ?

Последний раз команда Унаи Мельгосы собиралась в октябре 2025-го, когда провела два матча отбора на чемпионат Европы-2027. Эту октябрьскую программу игр "сине-желтые" предпочли бы вообще забыть. Украина расписала боевую ничью с Венгрией 3:3.

А уже в следующем поединке 14 октября украинская молодежная сборная вообще уступила минимально сверстникам из Хорватии 0:1. Единственный и победный гол в украинские ворота забил Леон Гргич.

Зато "молодежка" Турции переиграла дома Литву 2:0 и сыграла вничью 1:1 с Венгрией.

Онлайн-трансляция матча Турция U-21 – Украина U-21

В какой ситуации Украина U-21 в группе Н?

Украина и Турция после трех сыгранных матчей идут рядом – третье и второе места соответственно. Однако у турецкой "молодежки" на один балл больше – 5-ть против 4-х набранных у команды Мельгосы.

Возглавляет группу Хорватия, которая в 3-х турах набрала 7 очков.

Венгрия идет на четвертой позиции (3 пункта), а Литва – пятая (1 балл).

Несмотря на этот матч против Турции в Украине еще остается четыре поединка отбора на Евро-2027 – против Литвы, Венгрии, Турции и Хорватии.

На официальном сайте УАФ сообщается, что после этого матча украинскую "молодежку" ждет товарищеская игра против Албании (17 ноября). Начало встречи – в 19:00 (по Киеву).