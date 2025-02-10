Турецкие фанаты кинули бутылкой в игрока Фенербахче, который подошел отметить гол в их ворота

Бывший партнер Криштиану Роналду по Аль-Насру попал в неприятную ситуацию в Турции. Болельщики не слишком радостно встретили новичка "канареек" Андерсона Талиску.

В минувшие выходные в чемпионате Турции отыграли матч 23 тура сезона 2024-2025. Один из лидеров турнирной таблицы Фенербахче поехал в гости к середняку Аланьяспору, сообщает 24 Канал.

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Фанаты озлобились на новичка

Команда Жозе Моуриньо одержала комфортную победу со счетом 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме, их авторами Себастьян Шиманский и зимний новичок Андерсон Талиска.

После гола бразильца произошел скандальный эпизод с фанатами Фенербахче. Нападающий подбежал к сектору фанатов Аланьяспора, чтобы отпраздновать мяч. Однако болельщики не оценили провокацию Талиски.

Когда тот повернулся к ним спиной для объятий с партнерами по команде, в него полетела бутылка воды. Она ударилась о шею, из-за чего Андерсон упал на газон. Вероятно, причиной агрессии к бразильцу является его прошлая карьера.

Видео инцидента с Талиской:

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С 2016 по 2018 годы Талиска выступал за Бешикташ, причем довольно успешно. На его счету чемпионство в Суперлиге и 37 голов в 80-ти матчах за "орлов".

В январе Андерсон перешел из Аль-Насра в Фенербахче в статусе свободного агента и уже оформил два гола в трех играх. Подопечные Жозе Моуриньо занимают второе место в Суперлиге, отставая от Галатасарая на три балла.