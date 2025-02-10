Минулими вихідними в чемпіонаті Туреччини відіграли матч 23 туру сезону 2024-2025. Один із лідерів турнірної таблиці Фенербахче поїхав у гості до середняка Аланьяспора, повідомляє 24 Канал.

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Фанати озлобились на новачка

Команда Жозе Моуріньо здобула комфортну перемогу з рахунком 2:0. Обидва голи були забиті у першому таймі, їх авторами Себастьян Шиманський та зимовий новачок Андерсон Таліска.

Після голу бразильця стався скандальний епізод з фанатами Фенербахче. Нападник підбіг до гостьового сектора фанатів, щоб відсвяткувати м'яч. Проте вболівальники були налаштовані вороже до Таліски.

Коли той повернувся до них спиною для обіймів з партнерами по команді, у нього полетіла пляшка води. Вона вдарилась об шию, через що Андерсон впав на газон. Ймовірно, причиною агресії до бразильця є його минула кар'єра.

Відео інциденту із Таліскою:

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З 2016 по 2018 роки Таліска виступав за принципового суперника "канарок" Бешикташ, причому доволі успішно. На його рахунку чемпіонство у Суперлізі та 37 голів у 80-ти матчах за "орлів".

У січні Андерсон перейшов з Аль-Насра до Фенербахче у статусі вільного агента та вже оформив два голи у трьох іграх. Підопічні Жозе Моуріньо посідають друге місце у Суперлізі, відстаючи від Галатасарая на три бали.