Аль аш-Шейх переживает за психологическое состояние Фьюри

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх прокомментировал состояние Тайсона Фьюри после второго поражения от Александра Усика. Он обеспокоен относительно британца.

В ночь на 22 декабря в Саудовской Аравии состоялся реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Украинский боксер одержал победу единогласным решением судей.

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Что происходит с Фьюри

Аль аш-Шейх хочет увидеть бой "Цыганского короля" и Джошуа. Однако сначала нужно, чтобы этого хотел сам Фьюри.

Тайсону сейчас трудно психологически, но я считаю, что в боксе не является большой проблемой проиграть несколько боев. Все сейчас равняются на Мейвезера и хотят закончить без поражений, но такое бывает раз в 50, 60, 70 лет,

– сказал функционер.

Также он привел пример Мохаммеда Али, который проиграл пять боев, но он все равно легенда.

Напомним, что Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.