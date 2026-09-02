Финалист Кубка Украины ФК "Чернигов" известен своими шутками о том, что он хочет переманить в "Динамо" Андрея Ярмоленко. Теперь в соцсетях команды пошли дальше и предлагают киевлянам усилить позицию вратаря другим воспитанником черниговского футбола, пишет 24 Канал.
Кого ФК Чернигов предложил Динамо
Команда, которая в матче за Кубок Украины достойно уступила динамовцам со счетом 1:3, намекнула на готовность перехода в "Динамо" своего вратаря, одного из героев прошлого сезона Максима Татаренко.
"Максим, не уходи далеко. Вдруг позвонят", – пошутили черниговцы в Telegram.
Татаренко 27 лет, у него есть общая черта с лидером "Динамо" Андреем Ярмоленко – он тоже является воспитанником футбольной школы "Юность". На профессиональном уровне он прошел систему кропивницкой "Звезды" и черниговской "Десны", но регулярно играть начал именно в ФК "Чернигов".Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Есть ли у Динамо проблема с вратарем
Один из лучших голкиперов в истории украинского футбола Александр Шовковский считает, что любая ошибка способна сделать Вячеслава Суркиса только сильнее, а хейтеры однажды могут превратиться в поклонников после удачного матча.
Бывший тренер "Динамо" Йожеф Сабо призвал проявлять сдержанность в критике Суркиса и дать возможность молодому вратарю выйти на должный уровень.