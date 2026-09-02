По словам вратаря, ошибки игроков его амплуа всегда наиболее заметны. Но те, кто сегодня критикуют тебя за неудачную игру, уже завтра могут благодарить за победу, сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Шовковского в фейсбуке.

Как Шовковский отреагировал на выступление Суркиса против Буковины

Бывший тренер "Динамо" отметил, что в его вратарской карьере было все, включая матчи, после которых все ставили на него крест. В такие моменты, признается Шовковский, было трудно не выйти на поле снова, а просто поверить в себя.

Однако после поражений и ошибок было и другое – сейвы, победы, выигранные кубки и медали, Лига чемпионов, чемпионат мира и легендарная серия пенальти против Швейцарии.

Шовковский говорит, что после таких моментов ему благодарили люди, которые еще незадолго до этого не оставляли от него камня на камне. Поэтому неудачи, которые могли его сломить, на самом деле становились отправной точкой нового пути.

Были ошибки, после которых говорили, что я уже ничего не стою как вратарь. Прежде чем осуждать человека за один неудачный вечер, стоит помнить: возможно, именно сегодня он получает свой самый важный урок. И, возможно, завтра вы будете благодарить его за матч, который он выиграет для вас,

– посоветовал бывший вратарь болельщикам "Динамо".

Реакция на провал Динамо со стороны бывших футболистов клуба

Далеко не все известные динамовцы нашли после разгрома от вчерашней команды первой лиги со счетом 0:3 слова, которые бы цензурно описывали то, что произошло.

Бывший полузащитник "Динамо" Александр Алиев записал минутное видео с огромным количеством мата из-за провала команды Игоря Костюка в УПЛ. А его друг, экс-нападающий столичного клуба Артем Милевский отметил, что только "Буковина" в этот день на поле играла по-настоящему для людей.