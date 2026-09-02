За словами голкіпера, помилки гравців його амплуа завжди найбільш помітні. Але ті, хто знищують тебе сьогодні за невдалу гру, можуть вже завтра дякувати за перемогу, передає 24 Канал з допису Шовковського у фейсбуці.

Як Шовковський відреагував на виступ Суркіса проти Буковини

Колишній тренер Динамо відзначив, що в його воротарській кар'єрі було все, включно з матчами, після яких всі ставили на ньому хрест. У такі моменти, зізнається Шовковський, важко було не вийти на поле знову, а просто повірити у себе.

Проте після поразок і помилок було й інше – сейви, перемоги, виграні кубки і медалі, Ліга чемпіонів, чемпіонат світу і легендарна серія пенальті проти Швейцарії.

Шовковський каже, що після таких моментів йому дякували люди, які ще незадовго перед цим на залишали від нього каменя на камені. Тож невдачі, які могли його зламати, насправді ставали точкою початку нового шляху.

Були помилки, після яких говорили, що я вже нічого не вартий як воротар. Перш ніж знищувати людину за один невдалий вечір, варто пам'ятати: можливо, саме сьогодні вона отримує свій найважливіший урок. І, можливо, завтра ви будете дякувати їй за матч, який вона для вас виграє,

– порадив колишній воротар вболівальникам Динамо.

Реакція на провал Динамо від ексфутболістів клубу

Далеко не всі відомі динамівці знайшли після розгрому від вчорашньої першолігової команди з рахунком 0:3 слова, які б цензурно описували те, що сталося.

Колишній хавбек Динамо Олександр Алієв записав хвилинне відео з величезною кількістю матюків через провал команди Ігоря Костюка в УПЛ. А його друг, екснападник столичного клубу Артем Мілевський відзначив, що тільки Буковина в цей день на полі грала по-справжньому для людей.