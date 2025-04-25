УАФ посмертно наградила орденом журналиста Савелия посмертно
- Украинская ассоциация футбола посмертно наградила спортивного журналиста Сергея Савелия орденом "Легенда футбола", который получил его сын.
- Сергей Савелий был известным журналистом, комментировал значительные спортивные события, в частности Олимпийские игры, и имел звание Заслуженного журналиста Украины.
- Кроме Савелия, награды получили экс-футболист Владимир Мунтян и бывший президент ФФУ Григорий Суркис.
Украинская ассоциация футбола во время Конгресса организации посмертно наградила спортивного журналиста Сергея Савелия. Его сыну вручили орден "Легенда футбола".
11 мая 2024 года ушел из жизни известный спортивный журналист и комментатор Сергей Савелий. Он боролся с тяжелым заболеванием.
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Савелия наградили орденом
Сергея Савелия посмертно наградили орденом "Легенда футбола", пишет 24 канал. Награду получил его сын, Сергей Савелий-младший.
Напомним, что журналист впервые в истории независимой Украины провел прямой репортаж с открытия Олимпийских игр-1994 в Лиллехаммере. Сергей Савелий единственный из украинских телевизионщиков побывал на десяти Олимпийских играх с участием спортсменов независимой Украины. В целом он работал комментатором на 12-ти Олимпиадах.
Именно Сергей Савелий комментировал первый матч чемпионата Украины: Черноморец – Карпаты (1992). Комментировал поединки киевского Динамо в самом успешном сезоне-1998/1999.
Он имеет звание Заслуженного журналиста Украины и был награжден АСЖУ призом имени Игоря Заседы "За честь и достоинство в спортивной журналистике".
Отметим, что кроме Сергея Савелия награды также получили экс-футболист Динамо Владимир Мунтян и бывший президент ФФУ Григорий Суркис.