11 травня 2024 року пішов з життя відомий спортивний журналіст та коментатор Сергій Савелій. Він боровся з важким захворюванням.

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Савелія нагородили орденом

Сергія Савелія посмертно нагородили орденом "Легенда футболу", пише 24 канал. Нагороду отримав його син, Сергій Савелій-молодший.

Нагадаємо, що журналіст вперше в історії незалежної України провів прямий репортаж з відкриття Олімпійських ігор-1994 в Ліллехаммері. Сергій Савелій єдиний з українських телевізійників побував на десяти Олімпійських іграх за участю спортсменів незалежної України. Загалом він працював коментатором на 12-ти Олімпіадах.

Саме Сергій Савелій коментував перший матч чемпіонату України: Чорноморець – Карпати (1992). Коментував поєдинки київського Динамо у найуспішнішому сезоні-1998/1999.

Він має звання Заслуженого журналіста України та був нагороджений АСЖУ призом імені Ігоря Засєди "За честь і достоїнство в спортивній журналістиці".

Відзначимо, що окрім Сергія Савелія нагороди також отримали ексфутболіст Динамо Володимир Мунтян та колишній президент ФФУ Григорій Суркіс.