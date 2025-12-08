Боксер, получивший вызов от Усика, посетит турниры пророссийской IBA

В декабре 2025 года в Дубае состоятся турниры IBA. Международная боксерская ассоциация, которой руководит россиянин Умар Кремлев, пригласила на мероприятия специального гостя.

Боксерские события в Дубае посетит американский супертяж Деонтей Уайлдер, которому бросил вызов Александр Усик. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм организации.

Читайте также "Позволит войти в историю": непобедимый боксер рассказал, зачем Усику бой против Уайлдера

Какие мероприятия посетит Уайлдер?

Американский боксер посетит финалы чемпионата мира под эгидой IBA. А также он посетит бой между Кубратом Пулевым и Муратом Гассиевым, который состоится 12 декабря 2025 года.

Кто еще из звезд бокса посетит мероприятия IBA?

Ранее Теренс Кроуфорд в своем инстаграме сообщил о том, что посетит мероприятия от Международной боксерской ассоциации. Он также пригласил на "боксерский фестиваль" всех желающих.

Я сам буду там и с нетерпением жду встречи с вами. Церемония открытия состоится на теннисном стадионе Dubai Duty Free. Приглашаем вас посетить это увлекательное действо. Надеемся увидеть вас там, – написал боксер.

Что известно о бое Усик – Уайлдер?