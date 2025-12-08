Боксер, получивший вызов от Усика, посетит турниры пророссийской IBA
- Деонтей Уайлдер посетит финалы чемпионата мира IBA и бой между Кубратом Пулевым и Муратом Гассиевым в Дубае в декабре 2025 года.
- Теренс Кроуфорд также планирует присутствовать на мероприятиях IBA и пригласил всех желающих присоединиться к "боксерскому фестивалю".
В декабре 2025 года в Дубае состоятся турниры IBA. Международная боксерская ассоциация, которой руководит россиянин Умар Кремлев, пригласила на мероприятия специального гостя.
Боксерские события в Дубае посетит американский супертяж Деонтей Уайлдер, которому бросил вызов Александр Усик. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм организации.
Читайте также "Позволит войти в историю": непобедимый боксер рассказал, зачем Усику бой против Уайлдера
Какие мероприятия посетит Уайлдер?
Американский боксер посетит финалы чемпионата мира под эгидой IBA. А также он посетит бой между Кубратом Пулевым и Муратом Гассиевым, который состоится 12 декабря 2025 года.
Кто еще из звезд бокса посетит мероприятия IBA?
Ранее Теренс Кроуфорд в своем инстаграме сообщил о том, что посетит мероприятия от Международной боксерской ассоциации. Он также пригласил на "боксерский фестиваль" всех желающих.
Я сам буду там и с нетерпением жду встречи с вами. Церемония открытия состоится на теннисном стадионе Dubai Duty Free. Приглашаем вас посетить это увлекательное действо. Надеемся увидеть вас там, – написал боксер.
Что известно о бое Усик – Уайлдер?
Александр Усик недавно анонсировал следующий поединок, удивив выбором соперника. Украинский боксер бросил вызов Деонтею Уайлдеру.
Американский супертяж сразу отреагировал на заявление "Короля хевивейта". Он выразил удивление, но в восторге от того, что сможет подраться с Усиком.
Сейчас продолжаются переговоры о проведении поединка. Также недавно появилась информация, где может состояться бой Усик – Уайлдер, который может состояться в первой половине 2026 года.
Интересно, что Александр Красюк отреагировал на решение Усика подраться с Уайлдером. Бывший промоутер украинского боксера. Он предостерег экс-подопечного от боя с американским супертяжеловесом.