Боксер, який отримав виклик від Усика, відвідає турніри проросійської IBA
- Деонтей Вайлдер відвідає фінали чемпіонату світу IBA та бій між Кубратом Пулєвим і Муратом Гассієвим у Дубаї в грудні 2025 року.
- Теренс Кроуфорд також планує бути присутнім на заходах IBA і запросив усіх охочих приєднатися до "боксерського фестивалю".
У грудні 2025 року у Дубаї відбудуться турнірі IBA. Міжнародна боксерська асоціація, якою керує росіянин Умар Кремльов, запросила на заходи спеціального гостя.
Боксерські події у Дубаї відвідає американський супертяж Деонтей Вайлдер, якому кинув виклик Олександр Усик. Про це повідомляє 24 канал із посилання на інстаграм організації.
Читайте також "Дозволить увійти в історію": непереможний боксер розповів, навіщо Усику бій проти Вайлдера
Які заходи відвідає Вайлдер?
Американський боксер відвідає фінали чемпіонату світу під егідою IBA. А також він завітає на бій між Кубратом Пулєвим та Муратом Гассієвим, який відбудеться 12 грудня 2025 року.
Хто ще із зірок боксу відвідає заходи IBA?
Раніше Теренс Кроуфорд у своєму інстаграмі повідомив про те, що відвідає заходи від Міжнародної боксерської асоціації. Він також запросив на "боксерський фестиваль" усіх охочих.
Я сам буду там і з нетерпінням чекаю на зустріч з вами. Церемонія відкриття відбудеться на тенісному стадіоні Dubai Duty Free. Запрошуємо вас відвідати це захоплююче дійство. Сподіваємося побачити вас там, – написав боксер.
Що відомо про бій Усик – Вайлдер?
Олександр Усик нещодавно анонсував наступний поєдинок, здивувавши вибором суперника. Український боксер кинув виклик Деонтею Вайлдеру.
Американський супертяж одразу відреагував на заяву "Короля хевівейту". Він висловив здивування, але у захваті від того, що зможе побитися з Усиком.
Наразі тривають перемовини щодо проведення поєдинку. Також нещодавно з'явилася інформація, де може відбутися бій Усик – Вайлдер, який може відбутися у першій половині 2026 року.
Цікаво, що Олександр Красюк відреагував на рішення Усика побитися з Вайлдером. Колишній промоутер українського боксера. Він застеріг експідопічного від бою з американським супертяжем.