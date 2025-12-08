Укр Рус
Sport News 24 Бокс Боксер, який отримав виклик від Усика, відвідає турніри проросійської IBA
8 грудня, 17:08
2

Боксер, який отримав виклик від Усика, відвідає турніри проросійської IBA

Єгор Торяник
Основні тези
  • Деонтей Вайлдер відвідає фінали чемпіонату світу IBA та бій між Кубратом Пулєвим і Муратом Гассієвим у Дубаї в грудні 2025 року.
  • Теренс Кроуфорд також планує бути присутнім на заходах IBA і запросив усіх охочих приєднатися до "боксерського фестивалю".

У грудні 2025 року у Дубаї відбудуться турнірі IBA. Міжнародна боксерська асоціація, якою керує росіянин Умар Кремльов, запросила на заходи спеціального гостя.

Боксерські події у Дубаї відвідає американський супертяж Деонтей Вайлдер, якому кинув виклик Олександр Усик. Про це повідомляє 24 канал із посилання на інстаграм організації.

Читайте також "Дозволить увійти в історію": непереможний боксер розповів, навіщо Усику бій проти Вайлдера

Які заходи відвідає Вайлдер?

Американський боксер відвідає фінали чемпіонату світу під егідою IBA. А також він завітає на бій між Кубратом Пулєвим та Муратом Гассієвим, який відбудеться 12 грудня 2025 року.

Хто ще із зірок боксу відвідає заходи IBA?

Раніше Теренс Кроуфорд у своєму інстаграмі повідомив про те, що відвідає заходи від Міжнародної боксерської асоціації. Він також запросив на "боксерський фестиваль" усіх охочих. 

Я сам буду там і з нетерпінням чекаю на зустріч з вами. Церемонія відкриття відбудеться на тенісному стадіоні Dubai Duty Free. Запрошуємо вас відвідати це захоплююче дійство. Сподіваємося побачити вас там, – написав боксер.

Що відомо про бій Усик – Вайлдер?

  • Олександр Усик нещодавно анонсував наступний поєдинок, здивувавши вибором суперника. Український боксер кинув виклик Деонтею Вайлдеру.

  • Американський супертяж одразу відреагував на заяву "Короля хевівейту". Він висловив здивування, але у захваті від того, що зможе побитися з Усиком.

  • Наразі тривають перемовини щодо проведення поєдинку. Також нещодавно з'явилася інформація, де може відбутися бій Усик – Вайлдер, який може відбутися у першій половині 2026 року.

  • Цікаво, що Олександр Красюк відреагував на рішення Усика побитися з Вайлдером. Колишній промоутер українського боксера. Він застеріг експідопічного від бою з американським супертяжем.