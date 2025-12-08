Боксер, який отримав виклик від Усика, відвідає турніри проросійської IBA

У грудні 2025 року у Дубаї відбудуться турнірі IBA. Міжнародна боксерська асоціація, якою керує росіянин Умар Кремльов, запросила на заходи спеціального гостя.

Боксерські події у Дубаї відвідає американський супертяж Деонтей Вайлдер, якому кинув виклик Олександр Усик. Про це повідомляє 24 канал із посилання на інстаграм організації.

Які заходи відвідає Вайлдер?

Американський боксер відвідає фінали чемпіонату світу під егідою IBA. А також він завітає на бій між Кубратом Пулєвим та Муратом Гассієвим, який відбудеться 12 грудня 2025 року.

Хто ще із зірок боксу відвідає заходи IBA?

Раніше Теренс Кроуфорд у своєму інстаграмі повідомив про те, що відвідає заходи від Міжнародної боксерської асоціації. Він також запросив на "боксерський фестиваль" усіх охочих.

Я сам буду там і з нетерпінням чекаю на зустріч з вами. Церемонія відкриття відбудеться на тенісному стадіоні Dubai Duty Free. Запрошуємо вас відвідати це захоплююче дійство. Сподіваємося побачити вас там, – написав боксер.

Що відомо про бій Усик – Вайлдер?