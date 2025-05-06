Победный удар Свитолиной признали лучшим в апреле по версии WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) подвела итоги за прошлый месяц. В номинации "Лучший удар апреля" победу одержала украинка Элина Свитолина.

Прошедший месяц оказался очень удачным для Элины Свитолиной. Первая ракетка Украины выиграла турнир WTA 250 в Руане и дошла до полуфинала "тысячника" в Мадриде, пишет 24 Канал.

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Очередная награда Свитолиной

Однако это еще не все достижения украинской королевы тенниса. Элина Свитолина выполнила лучший удар в апреле. Болельщики отдали свои голоса за эффектный форхенд в финале турнира WTA 250 против Ольги Данилович. Об этом сообщил официальный сайт WTA.

Этот победный удар помог Свитолиной выиграть в Руане титул, впервые с мая 2023 года.

Видео удара Свитолиной в матче с Данилович

Отметим, что конкурентками украинской теннисистки были Пейтон Стернс, Юле Нимайер, Арина Соболенко, Мирра Андреева, тандем Кэролайн Доулхайд/Дезире Кравчик и Екатерина Синякова.

Кстати, украинки второй раз подряд побеждают в номинации "Лучший удар месяца". В марте награду получила Марта Костюк за шикарный эйс в матче против "нейтралки" Анны Блинковой в Майами.

Следующим стартом Свитолиной станет участие в супертурнире WTA 1000 в Риме. Первая ракетка Украины проведет первый матч 8 мая.