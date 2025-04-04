Баскетболист Кривбасса отреагировал на ракетный удар по Кривому Рогу
- 4 апреля российская армия нанесла ракетный удар по жилому кварталу в Кривом Роге, в результате чего погибли 14 человек, включая шестерых детей.
- Баскетболист Михаил Бублик поделился фотографией поврежденного здания, отметив, что там начинал свою спортивную карьеру.
В пятницу, 4 апреля, российская оккупационная армия нанесла удар по Кривому Рогу. Террористы средь бела дня попали по жилому кварталу.
Михаил Бублик отреагировал на ракетный удар России. Баскетболист местного Кривбасса на собственной странице в инстаграме опубликовал последствия атаки оккупантов, пишет 24 канал.
Читайте также Литовские фанаты на заполненных трибунах спели легендарный хит о Путине: драйвовое видео
Реакция Бублика
Михаил Бублик в социальных сетях поделился фотографией поврежденного здания в результате ракетной атаки россиян. Баскетболист отметил, что именно там начинал путь в спорте.
14 лет назад начинал здесь играть в баскетбол. Сегодня за несколько десятков метров здесь прилетает ракета,
– написал Бублик.
Известно о 14 погибших в результате ракетного удара по Кривому Рогу. Среди них шестеро детей.