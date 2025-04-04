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4 апреля, 21:50
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Баскетболист Кривбасса отреагировал на ракетный удар по Кривому Рогу

Егор Торяник
Основні тези
  • 4 апреля российская армия нанесла ракетный удар по жилому кварталу в Кривом Роге, в результате чего погибли 14 человек, включая шестерых детей.
  • Баскетболист Михаил Бублик поделился фотографией поврежденного здания, отметив, что там начинал свою спортивную карьеру.

В пятницу, 4 апреля, российская оккупационная армия нанесла удар по Кривому Рогу. Террористы средь бела дня попали по жилому кварталу.

Михаил Бублик отреагировал на ракетный удар России. Баскетболист местного Кривбасса на собственной странице в инстаграме опубликовал последствия атаки оккупантов, пишет 24 канал.

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Реакция Бублика

Михаил Бублик в социальных сетях поделился фотографией поврежденного здания в результате ракетной атаки россиян. Баскетболист отметил, что именно там начинал путь в спорте.

14 лет назад начинал здесь играть в баскетбол. Сегодня за несколько десятков метров здесь прилетает ракета,
– написал Бублик.

Бублик опубликовал последствия ракетной атаки по Кривому Рогу / Фото из инстаграма баксетболиста

Известно о 14 погибших в результате ракетного удара по Кривому Рогу. Среди них шестеро детей.