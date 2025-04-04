Михайло Бублик відреагував на ракетний удар Росії. Баскетболіст місцевого Кривбаса на власній сторінці в інстаграмі опублікував наслідки атаки окупантів, пише 24 канал.

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Реакція Бублика

Михайло Бублик у соціальних мережах поділився світлиною пошкодженої будівлі внаслідок ракетної атаки росіян. Баскетболіст зазначив, що саме там розпочинав шлях у спорті.

14 років тому починав тут грати в баскетбол. Сьогодні за декілька десятків метрів тут прилітає ракета,

– написав Бублик.

Бублик опублікував наслідки ракетної атаки по Кривому Рогу / Фото з інстаграму баксетболіста

Наразі відомо про 14 загиблих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу. Серед них шестеро дітей.