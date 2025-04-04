Михаил Бублик отреагировал на ракетный удар России. Баскетболист местного Кривбасса на собственной странице в инстаграме опубликовал последствия атаки оккупантов, пишет 24 канал.

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Реакция Бублика

Михаил Бублик в социальных сетях поделился фотографией поврежденного здания в результате ракетной атаки россиян. Баскетболист отметил, что именно там начинал путь в спорте.

14 лет назад начинал здесь играть в баскетбол. Сегодня за несколько десятков метров здесь прилетает ракета,

– написал Бублик.

Бублик опубликовал последствия ракетной атаки по Кривому Рогу / Фото из инстаграма баксетболиста

Известно о 14 погибших в результате ракетного удара по Кривому Рогу. Среди них шестеро детей.