Когда футбол вернется в Одессу: Черноморец узнал решение по стадиону, который повредила Россия

Российские террористы продолжают наносить ущерб гражданской инфраструктуре Украины. Среди пострадавших объектов – множество спортивных сооружений.

В начале августа россияне провели атаку на стадион "Черноморец" в Одессе. Беспилотник попал в крышу здания, что привело к разрушениям, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Будут ли играть на стадионе "Черноморец"?

Два человека получили травмы в результате атаки. В крыше стадиона образовалась большая дыра, также были разбиты стеклянные конструкции и офисные помещения.

В связи с этим возник вопрос о возможности дальнейшего проведения матчей на арене. Существовала вероятность, что удар привел к разрушению всей конструкции арены.

Однако инсайдер Игорь Бурбас опроверг эту версию. По его информации, ГСЧС установила, что конструкция стадиона не пострадала, а повреждения носят эстетический характер.

Когда состоится следующий матч в Одессе?

Журналист сообщил, что Черноморец не рассматривает вариант проведения следующего домашнего матча на другой арене. Одесситы собираются привести стадион в порядок к матчу против Кривбасса.

Он должен состояться в рамках 4-го тура УПЛ 30 августа. Кроме того, на 22 августа назначен домашний матч Черноморца против "Вильховцев", но пока нет информации, где состоится эта игра.

Напомним, что на следующий день после прилета на стадионе должен был состояться матч 2-го тура УПЛ против Колоса. Однако матч "Черноморца" с командой из Ковалевки перенесли на неопределенный срок.

В первом туре УПЛ 2026/2027 Черноморец уступил Полесью со счетом 1:2 и пока остается без очков. Следующий матч "моряков" состоится 16 августа в Черкассах против ЛНЗ.