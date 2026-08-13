На початку серпня росіяни атакували стадіон "Чорноморець" в Одесі. Безпілотник поцілив у дах будівлі, спричинивши руйнування, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Чи гратимуть на стадіоні "Чорноморець"?

Двоє людей зазнали травм внаслідок атаки. В даху стадіону утворилась велика діра, також були потрощені скляні конструкції та офісні приміщення.

Через це постало питання можливості подальшого проведення матчів на арені. Існувала ймовірність, що удар завдав руйнування всій конструкції арени.

Проте інсайдер Ігор Бурбас спростував цю версію. За його інформацією, ДСНС встановила, що конструкція стадіону не постраждала, а пошкодження мають естетичний характер.

Коли наступний матч в Одесі?

Журналіст повідомив, що Чорноморець не розглядає варіант із проведенням наступного домашнього матчу на іншій арені. Одесити збираються привести до ладу стадіон до бою проти Кривбасу.

Він має пройти в рамках 4-го туру УПЛ 30 серпня. Крім того, на 22 серпня призначений домашній матч Чрноморця проти Вільхівців, але поки немає інформації, де відбудеться ця гра.

Нагадаємо, що на наступний день після прильоту на арені мав пройти матч 2-го туру УПЛ проти Колоса. Проте матч Чорноморця із ковалівцями перенесли на невизначений термін.

В першому турі УПЛ 2026/2027 Чорноморець програв Поліссю з рахунком 1:2 та поки залишається без очок. Наступна гра "моряків" пройде 16 серпня в Черкасах проти ЛНЗ.