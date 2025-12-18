Россия полностью разрушила спортивный комплекс в Шостке: там проходила тренировка юных спортсменов

Россия продолжает ежедневно терроризировать украинское население и уничтожать инфраструктуру. На этот раз враг попал в спортивный комплекс в Шостке, что в Сумской области.

Тренер по теннису Мария Костюченко в своем профиле в инстаграме показала последствия вражеского удара по спортивному комплексу "Свема". От спортивного объекта остались окурки, обгоревшие стены и целая гора пепла, пишет 24 Канал.

Вот так Россия выходит из-под санкций: какие виды спорта позволяют оккупантам выступать под своим флагом

Какие последствия удара по спортивному комплексу в Шостке?

Россияне разрушили гражданскую инфраструктуру, где воспитывались будущие спортивные чемпионы. К счастью, никто не пострадал. Ведь все присутствующие на тренировке были эвакуированы в безопасное место. Сумской ОВА, оперативно эвакуировали в безопасное место, все живы. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

Враг нанес прицельный удар по месту, где находились дети, атаковав комплекс двумя БпЛА.

Место, где раздавался детский смех и росли мечты. 12 декабря – новый удар. Сегодня здесь тишина, пепел и боль. К счастью, никто не пострадал. Хотя прилет произошел, когда здесь занимались маленькие дети. Это был не просто спортивный зал. Это было место силы. Спасибо родителям, тренерам и всем, кто помогал в уборке. Вы – наша опора,

– подписала под видео наставница.

Видео последствий вражеского обстрела

Напомним, что в середине ноября 2025 года россияне забрали жизнь 17-летней дзюдоистки Карины Бахур. Чемпионка Украины по кикбоксингу не успела добраться до укрытия во время ракетного удара по городу Берестин, что на Харьковщине.

Какие спортивные объекты в Украине разрушила Россия?