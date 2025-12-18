Россия полностью разрушила спортивный комплекс в Шостке: там проходила тренировка юных спортсменов
- Россия нанесла прицельный удар по спортивному комплексу "Свема" в Шостке двумя БпЛА, разрушив гражданскую инфраструктуру.
- Все присутствующие на тренировке юные спортсмены были эвакуированы в безопасное место, никто не пострадал.
Россия продолжает ежедневно терроризировать украинское население и уничтожать инфраструктуру. На этот раз враг попал в спортивный комплекс в Шостке, что в Сумской области.
Тренер по теннису Мария Костюченко в своем профиле в инстаграме показала последствия вражеского удара по спортивному комплексу "Свема". От спортивного объекта остались окурки, обгоревшие стены и целая гора пепла, пишет 24 Канал.
Вот так Россия выходит из-под санкций: какие виды спорта позволяют оккупантам выступать под своим флагом
Какие последствия удара по спортивному комплексу в Шостке?
Россияне разрушили гражданскую инфраструктуру, где воспитывались будущие спортивные чемпионы. К счастью, никто не пострадал. Ведь все присутствующие на тренировке были эвакуированы в безопасное место. Сумской ОВА, оперативно эвакуировали в безопасное место, все живы. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.
Враг нанес прицельный удар по месту, где находились дети, атаковав комплекс двумя БпЛА.
Место, где раздавался детский смех и росли мечты. 12 декабря – новый удар. Сегодня здесь тишина, пепел и боль. К счастью, никто не пострадал. Хотя прилет произошел, когда здесь занимались маленькие дети. Это был не просто спортивный зал. Это было место силы. Спасибо родителям, тренерам и всем, кто помогал в уборке. Вы – наша опора,
– подписала под видео наставница.
Видео последствий вражеского обстрела
Напомним, что в середине ноября 2025 года россияне забрали жизнь 17-летней дзюдоистки Карины Бахур. Чемпионка Украины по кикбоксингу не успела добраться до укрытия во время ракетного удара по городу Берестин, что на Харьковщине.
Какие спортивные объекты в Украине разрушила Россия?
Враг уничтожил более 600 спортивных объектов, в частности олимпийский бассейн "Нептун" в Мариуполе, который до сих пор оккупирован россиянами.
Также от вражеских целей пострадал СК "Локомотив" в Киеве.
В Донецкой области оккупант разрушил крупнейшую школу хоккея и фигурного катания в Украине "Альтаир".
К этому многочисленному списку можно отнести Ледовый дворец, лыжную базу в Черниговской области, стадион футбольного клуба Десна Чернигов и еще много спортивных объектов.