Террористы – вот кто они: Стаховский отреагировал на ракетный удар по Сумах

В Вербное воскресенье, 13 апреля, Россия нанесла двойной ракетный удар по центру Сум. В результате очередного преступления российских извергов погибло более 30 человек, в том числе дети.

Ужасный ракетный удар Россия нанесла в христианский праздник, когда многие люди шли в церковь. Однако это не остановило преступников, которые на камеры хвастаются своей религиозностью, пишет 24 Канал.

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Стаховский отреагировал на террористическую атаку России

Бывший теннисист Сергей Стаховский прокомментировал военное преступление россиян. В своем инстаграме он опубликовал фото и видео с последствиями двойного удара "Искандерами". Экс-первая ракетка Украины разоблачил лживую сущность России.

"Сегодня святой день для православной церкви. Россия позиционирует себя как христианскую православную родину – и вот что они делают в этот день.

Баллистическая ракета в центре города Сумы. Террористы – вот кто они", – написал Стаховский.

Реакция Стаховского на ракетный удар / фото из инстаграма экстенисиста

Отметим, что российские террористы сознательно ударили ракетами с кассетными зарядами, чтобы было больше жертв среди мирного населения. Такую же тактику нелюди неоднократно демонстрировали, в частности во время удара по детской площадке в Кривом Роге 4 апреля.

В настоящее время известно о 34 погибших в Сумах. Среди жертв есть два ребенка. Общее количество пострадавших – 117 человек, в том числе 15 детей. Мировое сообщество квалифицирует действия России как военное преступление.