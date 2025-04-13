Ежедневно убивают украинцев, – Харлан отреагировала на ракетный удар по Сумах
- 13 апреля россияне нанесли ракетный удар по Сумах, в результате чего погибли 34 человека, в том числе дети.
- Ольга Харлан выразила соболезнования семьям погибших и призвала мир решительно реагировать на преступления России.
В воскресенье, 13 апреля, россияне совершили очередной террористический акт против мирного населения. Оккупанты попали баллистикой в центр города Сумы, унеся жизни не одного десятка людей.
Ольга Харлан не осталась в стороне от ужасного преступления страны 404. Украинская фехтовальщица отреагировала на ракетный удар по Сумах, сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм спортсменки.
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Реакция Харлан
Титулованная украинская фехтовальщица опубликовала последствия ракетного удара по Сумах. Ольга Харлан также выразила соболезнования семьям погибших от российской ракеты и попросила мир отреагировать на отвратительное преступление оккупантов как можно быстрее.
Удар россиян баллистическими ракетами по Сумах. Центр города. День, когда люди идут в церковь – Вербное воскресенье. Погиб 31 человек, двое из них дети. Сколько времени нужно МИРУ, чтобы понять? С террористами не может быть разговоров! Ежедневно убивают украинцев, мой народ.
– написала Харлан.
Олимпийская чемпионка напомнила, что россиянам не место в мировом сообществе. В частности, представителей враждебной страны не должно быть на международных соревнованиях.
Везде должно быть давление на Россию! Спорт – не исключение! Просто сейчас на чемпионате мира среди кадетов и юниоров FIE позволила участвовать в командных соревнованиях русским/нейтральным спортсменам. Что противоречит всем рекомендациям МОК. Справедливо ли это? Не цинично ли это? Риторические вопросы. Еще один ужасный день в моей стране. Мои соболезнования всем семьям. Мои соболезнования всей Украине,
– добавила фехтовальщица.
Напомним, что российский удар баллистическими ракетами по Сумах вызвал много жертв среди мирного населения. Известно, что в результате обстрела погибли 34 человека.
Ранее Сергей Стаховский отреагировал на ракетный удар по Сумах. Бывший теннисист назвал россиян террористами.