Легенда хоккея разнес НХЛ после террористического акта в Сумах

В воскресенье, 13 апреля, россияне совершили очередной террористический акт. Они нанесли ракетный удар по Сумах.

Агрессор цинично атаковал баллистикой центр города. Вследствие него, к сожалению, есть много погибших и пострадавших.

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База от Гашека

На этот обстрел в своих соцсетях отреагировал двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек, информирует 24 Канал. Легендарный "Доминатор" в очередной раз раскритиковал НХЛ и заявил, что лига несет ответственность за преступления в Украине, ведь не отстранила россиян, которые поддерживают Владимира Путина и не осуждают агрессию своей страны.

"Так что же, НХЛ?! До сих пор ничего? Сколько еще украинских мирных жителей должно погибнуть, чтобы вы изменили свое отношение? Когда вы, наконец, позволите и поможете российским хоккеистам официально осудить российскую империалистическую войну против Украины со всеми российскими преступлениями, включая геноцид украинских детей?

Как это иметь кровь на руках и нести ответственность за огромное количество потерянных и искалеченных жизней?" – написал Гашек.

Справка. В результате террористического удара по Сумах погибло 34 человека, еще 119 человек получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, что также на обстрел эмоционально отреагировала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева. Она призвала мир наконец начать действовать и остановить Россию.