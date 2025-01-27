Капитан Ромы признался, почему дал пробить пенальти Довбику, хотя это его зона ответственности

В воскресенье, 26 января состоялись матчи 22 тура итальянской Серии А. В одном из них Удинезе дома принимал Рому.

Гости одержали волевую победу со счетом 2:1. Победный гол забил Артем Довбик, уверенно реализовав пенальти.

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Поддержка от капитана

Первый мяч "волков" также с 11-метровой отметки записал себе в актив Лоренцо Пеллегрини, который является штатным пенальтистом команды. Он в послематчевом комментарии для DAZN рассказал, почему дал украинцу пробить второй пенальти в поединке, сообщает 24 Канал со ссылкой на TMW.

"Я должен был исполнять пенальти, но мне хотелось оставить второй 11-метровый удар Артему, потому что он взял мяч. Я видел, что он очень заряжен, хотел его пробить и забить.

Он упорно работал для команды, и это очень важно, фундаментально для нас, поэтому я думаю, что это маленький жест, чтобы дать ему почувствовать, что мы довольны всей работой, которую он делает для нас, поблагодарить его, позволив ему забить. Кроме того, я был уверен, что он забьет, я увидел это на его лице", – сказал Пеллегрини.

Справка. Для Артема Довбика это результативное действие стало восьмым в восьми последних матчах. Всего он сыграл 28 поединков за Рому в нынешнем сезоне, в которых забил 12 голов и отдал 3 ассиста.

Отметим, что следующую игру "волки" проведут дома 30 января в Лиге Европы против Айнтрахта. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.