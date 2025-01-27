В воскресенье, 26 января, Рома на выезде сыграла против Удинезе в рамках 22 тура Серии А сезона-2024/2025. Матч завершился волевой победой "волков" благодаря голу Довбыка с пенальти.

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Сколько голов планирует забить Довбык?

Артем Довбик прокомментировал момент с пробитием первого пенальти. Ведь к 11-метровой отметке подошел Лоренцо Пеллегрини, который сравнял счет, сообщает 24 канал со ссылкой на Tuttomercato.

Также украинский голеадор поделился планами на вторую часть сезона. 27-летний форвард "волков" назвал количество голов, которое планирует забить в текущей кампании.

Сколько я хочу забить голов в этом сезоне? Надеюсь, что еще много. Хочу же забить столько голов, сколько и Пеллегрини. Однако самое главное – это команда и победа,

– отметил нападающий.

Напомним, что Артем Довбик сыграл 28 матчей в сезоне-2024/2025 за Рому в официальных турнирах. "Украинский Пичичи" отметился 12 забитыми мячами и тремя результативными передачами.