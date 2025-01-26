Довбик забивает почти каждую игру и тянет Рому в еврокубки: прогноз на матч с Удинезе

Римляне провалили старт сезона в Серии А, поэтому теперь вынуждены исправлять ситуацию. В матче с Удинезе команда Артема Довбика будет фаворитом.

В эти выходные в чемпионате Италии продолжаются матчи 22 тура сезона 2024-2025. Внимание украинских фанатов в воскресенье будет приковано к противостоянию Удинезе и Ромы, сообщает 24 Канал. Начало – 26 января в 16:00 по киевскому времени.

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Довбик продолжает забивать

Команда Артема Довбика постепенно выбирается из затруднительного положения и приближается к еврокубковой зоне. Подопечные Раньери не проигрывают уже пять матчей Серии А подряд и поднялись на девятую строчку.

До еврокубковой зоны уже шесть очков. Следующим соперником "волков" станет Удинезе, который является соседом Ромы в турнирной таблице. Фриульцы отстают от оппонента всего на один балл, но уже четыре игры не знают побед.

Одно из главных надежд римлян на успех – форма Артема Довбика. В последних семи играх во всех турнирах украинец оформил пять голов и два ассиста. К слову, в первом круге Артем уже забивал Удинезе.

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Сейчас же Рома снова будет фаворитом противостояния. Коэффициент на ее победу составляет 2,27, тогда как на Удинезе – 3,40. Ничья же оценивается в 3,30. При этом эксперты не верят в большое количество голов в отчетной игре.

На "тотал меньше 2,5" выставлен коэффициент 1,77, тогда как на ТБ2,5 – 2,12. Интересно, что последние четыре встречи между этими командами завершились победами Ромы и в каждой из них было забито минимум по три гола.

Главные претенденты на забитый мяч: