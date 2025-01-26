Цими вихідними в чемпіонаті Італії тривають матчі 22 туру сезону 2024-2025. Увага українських фанатів у неділю буде прикута до протистояння Удінезе та Роми, повідомляє 24 Канал. Початок – 26 січня о 16:00 за київським часом.

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Довбик продовжує забивати

Команда Артема Довбика поступово вибирається із скрутного становища та наближається до єврокубкової зони. Підопічні Раньєрі не програють вже п'ять матчів Серії А поспіль та піднялись на дев'яту сходинку.

До єврокубкової зони вже шість очок. Наступним суперником "вовків" стане Удінезе, який є сусідом Роми в турнірній таблиці. Фріульці відстають від опонента всього на один бал, але вже чотири гри не знають перемог.

Одне із головних сподівань римлян на успіх – форма Артема Довбика. В останніх семи іграх в усіх турнірах українець оформив п'ять голів та два асисти. До слова, у першому колі Артем вже забивав Удінезе.

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Зараз же Рома знову буде фаворитом протистояння. Коефіцієнт на її перемогу становить 2,27, тоді як на Удінезе – 3,40. Нічия ж оцінюється у 3,30. При цьому експерти не вірять у велику кількість голів у звітній грі.

На "тотал менше 2,5" виставлений коефіцієнт 1,77, тоді як на ТБ2,5 – 2,12. Цікаво, що останні чотири зустрічі між цими командами завершились перемогами Роми і в кожній із них було забито мінімум по три голи.

Головні претенденти на забитий м'яч: