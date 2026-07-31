В УЕФА придумали альтернативный чемпионат мира без Инфантино

На фоне готовности европейских сборных бойкотировать чемпионат мира из-за планов ФИФА продать коммерческие права на турнир частным инвесторам в УЕФА вновь подняли вопрос о так называемой Глобальной Лиге Наций. Эти соревнования могут стать новым Мундиалем.

Проект нового турнира был готов еще почти 10 лет назад, когда нынешний президент ФИФА Джанни Инфантино как раз переходил с работы в Европейском футбольном союзе в международную организацию. Он в некоторой степени напоминает систему, применяемую в международном хоккее, пишет 24 Канал.

Что такое Глобальная Лига Наций

По замыслу УЕФА, мировой футбол делится на 7 различных дивизионов, в финальный турнир каждого из которых выходят по 8 сборных, которые играют четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

В элитном дивизионе три места в финальной стадии закреплены за Европой, два – за Южной Америкой и по одному – за Северной Америкой, Африкой и Азией. Сборные из Океании участвуют только начиная с четвертого дивизиона.

Фактически это то, что сейчас представляет собой чемпионат мира по хоккею: есть элита, которая борется непосредственно за титул, а также низшие дивизионы, наградой за успешное выступление в которых является повышение в классе. Например, сборная Украины в этом году смогла занять проходное место в группе IA и впервые за 20 лет поднялась в высший дивизион, где будет играть в 2027 году.

Возможен ли бойкот чемпионата мира-2030

Идея коммерциализации прав на "Мундиаль" вызвала настолько бурную реакцию в мировом футболе, что еще никогда перспектива глобального демарша для ФИФА не была столь реальной.

Помимо УЕФА, которая уже официально обнародовала позицию о бойкоте от имени всех 55 ассоциаций, протест также единодушно поддержали в КОНКАКАФ, отвечающей за Северную Америку. Даже федерация США выступила против Инфантино, несмотря на тесную связь чиновника с президентом Дональдом Трампом.