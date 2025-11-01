От УЕФА требуют 20 миллионов за кражу формата Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оказался в центре скандала. Уважаемую организацию обвинили в незаконном использовании формата еврокубковых турниров.

Начиная с сезона-2024/25 розыгрыш основного этапа Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций происходит в формате "Этап лиги". Чилийская организация MatchVision обвинила руководящий орган европейского футбола в краже системы соревнований, пишет 24 Канал со ссылкой на The Atheltic.

В чем обвинили УЕФА?

По данным источника, MatchVision считает, что авторские права на новый формат еврокубков принадлежит им, а УЕФА незаконно им воспользовался. Вроде бы в 2006 году такую схему соревнований зарегистрировал в Чили основатель компании MatchVision Леандро Шари.

В 2013 году компания предложила УЕФА свой формат, который был представлен на спортивных конференциях. Такую схему соревнований используют в нескольких странах, а ФИФА признала за компанией интеллектуальную собственность.

Впервые Леандро Шара угрожал УЕФА судебным иском перед жеребьевкой Лиги чемпионов сезона-2024/25. Однако тогда организация не отреагировала на обвинения.

Какую компенсацию требуют от УЕФА?

Основатель компании MatchVision решил обратиться в суд с требованием получения возмещений. Леандро Шара требует от УЕФА 20 миллионов евро, а еще 200 тысяч евро личной компенсации.

Кроме того, компания рассчитывает на получение процентов с доходов за использование формата в предыдущих сезонах и в будущем.

"Это незаконное присвоение интеллектуальной собственности, обнародованное во время официальной жеребьевки в августе 2024 года, заставляет нас принять меры", – говорится в заявлении основателя компании MatchVision.

Как реагирует УЕФА на обвинения?

В УЕФА отреагировали на иск чилийского изобретателя. Там заявили, что обвинения являются безосновательными, а потому готовы к судебному заседанию.

Претензии MatchVision являются лишь очередным пунктом в списке подобных действий. Защищать позицию будет несложно,

– говорится в заявлении представителя УЕФА.

Отметим, что судебное разбирательство дела о незаконном использовании формата еврокубков продолжается в Лозанне.

Напомним, что в розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26 состоялись три тура. Турнирную таблицу из 36 команд возглавляет Пари Сен-Жермен, который набрал 9 очков. Такое же количество баллов у Баварии, Интера, Арсенала и Реала. В третьем туре ЛЧ был побит рекорд результативности, превзойдя прошлогодний показатель на 5 мячей.