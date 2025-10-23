Третий тур основной стадии Лиги чемпионов получился по-настоящему феерическим и результативным. В итоге клубам удалось установить рекорд, сообщает 24 Канал.
Сколько голов забили в Лиге чемпионов?
Этот тур стал самым результативным в истории Лиги чемпионов. В 18-ти матчах было забито аж 71 гол, то есть в среднем почти четыре мяча на каждый поединок.
При этом в четырех матчах был забит суммарно всего один гол, поэтому результативность могла быть еще выше. Зато в шести встречах фанаты увидели больше пяти мячей.
Самые результативные матчи 2 тура ЛЧ:
- Байер – ПСЖ 2:7
- ПСВ – Наполи 6:2
- Барселона – Олимпиакос 6:1
- Айнтрахт – Ливерпуль 1:5
- Челси – Аякс 5:1
- Копенгаген – Боруссия Д 2:4
Прошлый рекорд составлял 67 голов за игровую неделю, который был установлен в сезоне 2024-2025 в пятом туре. Позже он был повторен в стартовом туре текущего розыгрыша.
Турнирное положение в Лиге чемпионов
- После трех туров турнирную таблицу Лиги чемпионов возглавляют аж пять команд. До сих пор не теряли очков ПСЖ, Бавария, Реал, Интер и Арсенал.
- Более того, итальянцы и англичане даже не пропускали голов. В свою очередь замыкают таблицу Аякс и Бенфика. Команда Трубина и Судакова стартовала с трех поражений.
- Напомним, что это первый за 20 лет розыгрыш Лиги чемпионов без украинских команд в основной стадии. Единственным представителем УПЛ в этом сезоне было Динамо.
- Однако подопечные Шовковского вылетели в 3-м квалификационном раунде от Пафоса. В этом сезоне Шахтер и Динамо являются участниками Лиги конференций, третьего по рангу еврокубка.