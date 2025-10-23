Третий тур основной стадии Лиги чемпионов получился по-настоящему феерическим и результативным. В итоге клубам удалось установить рекорд, сообщает 24 Канал.

По теме В Лиге чемпионов вратарь отдал безумную результативную передачу рукой, после которой пропустил Трубин

Сколько голов забили в Лиге чемпионов?

Этот тур стал самым результативным в истории Лиги чемпионов. В 18-ти матчах было забито аж 71 гол, то есть в среднем почти четыре мяча на каждый поединок.

При этом в четырех матчах был забит суммарно всего один гол, поэтому результативность могла быть еще выше. Зато в шести встречах фанаты увидели больше пяти мячей.

Самые результативные матчи 2 тура ЛЧ:

Байер – ПСЖ 2:7

ПСВ – Наполи 6:2

Барселона – Олимпиакос 6:1

Айнтрахт – Ливерпуль 1:5

Челси – Аякс 5:1

Копенгаген – Боруссия Д 2:4

Прошлый рекорд составлял 67 голов за игровую неделю, который был установлен в сезоне 2024-2025 в пятом туре. Позже он был повторен в стартовом туре текущего розыгрыша.

Читайте также Таблица коэффициентов УЕФА в сезоне 2025-2026: на каком месте Украина

Турнирное положение в Лиге чемпионов