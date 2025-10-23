Третій тур основної стадії Ліги чемпіонів вийшов по-справжньому феєричним та результативним. У підсумку клубам вдалось встановити рекорд, повідомляє 24 Канал.
До теми У Лізі чемпіонів воротар віддав шалену результативну передачу рукою, після якої пропустив Трубін
Скільки голів забили в Лізі чемпіонів?
Цей тур став найбільш результативним в історії Ліги чемпіонів. У 18-ти матчах було забито аж 71 гол, тобто в середньому майже чотири м'ячі на кожен поєдинок.
При цьому в чотирьох матчах був забитий сумарно всього один гол, тому результативність могла бути ще вищою. Зате у шести зустрічах фанати побачили більше п'яти м'ячів.
Найрезультативніші матчі 2 туру ЛЧ:
- Баєр – ПСЖ 2:7
- ПСВ – Наполі 6:2
- Барселона – Олімпіакос 6:1
- Айнтрахт – Ліверпуль 1:5
- Челсі – Аякс 5:1
- Копенгаген – Боруссія Д 2:4
Минулий рекорд становив 67 голів за ігровий тиждень, який був встановлений у сезоні 2024-2025 у п'ятому турі. Пізніше він був повторений у стартовому турі поточного розіграшу.
Читайте також Таблиця коефіцієнтів УЄФА у сезоні 2025-2026: на якому місці Україна
Турнірне становище в Лізі чемпіонів
- Після трьох турів турнірну таблицю Ліги чемпіонів очолюють аж п'ять команд. Досі не втрачали очок ПСЖ, Баварія, Реал, Інтер та Арсенал.
- Ба більше, італійці та англійці навіть не пропускали голів. У свою чергу замикають таблицю Аякс та Бенфіка. Команда Трубіна та Судакова стартувала з трьох поразок.
- Нагадаємо, що це перший за 20 років розіграш Ліги чемпіонів без українських команд в основній стадії. Єдиним представником УПЛ цього сезону було Динамо.
- Проте підопічні Шовковського вилетіли у 3-му кваліфікаційному раунді від Пафоса. Цього сезону Шахтар та Динамо є учасниками Ліги конференцій, третього за рангом єврокубка.