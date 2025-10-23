Третій тур основної стадії Ліги чемпіонів вийшов по-справжньому феєричним та результативним. У підсумку клубам вдалось встановити рекорд, повідомляє 24 Канал.

До теми У Лізі чемпіонів воротар віддав шалену результативну передачу рукою, після якої пропустив Трубін

Скільки голів забили в Лізі чемпіонів?

Цей тур став найбільш результативним в історії Ліги чемпіонів. У 18-ти матчах було забито аж 71 гол, тобто в середньому майже чотири м'ячі на кожен поєдинок.

При цьому в чотирьох матчах був забитий сумарно всього один гол, тому результативність могла бути ще вищою. Зате у шести зустрічах фанати побачили більше п'яти м'ячів.

Найрезультативніші матчі 2 туру ЛЧ:

Баєр – ПСЖ 2:7

ПСВ – Наполі 6:2

Барселона – Олімпіакос 6:1

Айнтрахт – Ліверпуль 1:5

Челсі – Аякс 5:1

Копенгаген – Боруссія Д 2:4

Минулий рекорд становив 67 голів за ігровий тиждень, який був встановлений у сезоні 2024-2025 у п'ятому турі. Пізніше він був повторений у стартовому турі поточного розіграшу.

Читайте також Таблиця коефіцієнтів УЄФА у сезоні 2025-2026: на якому місці Україна

Турнірне становище в Лізі чемпіонів