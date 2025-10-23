Третій тур основної стадії Ліги чемпіонів вийшов по-справжньому феєричним та результативним. У підсумку клубам вдалось встановити рекорд, повідомляє 24 Канал.

Скільки голів забили в Лізі чемпіонів?

Цей тур став найбільш результативним в історії Ліги чемпіонів. У 18-ти матчах було забито аж 71 гол, тобто в середньому майже чотири м'ячі на кожен поєдинок.

При цьому в чотирьох матчах був забитий сумарно всього один гол, тому результативність могла бути ще вищою. Зате у шести зустрічах фанати побачили більше п'яти м'ячів.

Найрезультативніші матчі 2 туру ЛЧ:

  • Баєр – ПСЖ 2:7
  • ПСВ – Наполі 6:2
  • Барселона – Олімпіакос 6:1
  • Айнтрахт – Ліверпуль 1:5
  • Челсі – Аякс 5:1
  • Копенгаген – Боруссія Д 2:4

Минулий рекорд становив 67 голів за ігровий тиждень, який був встановлений у сезоні 2024-2025 у п'ятому турі. Пізніше він був повторений у стартовому турі поточного розіграшу.

Турнірне становище в Лізі чемпіонів

  • Після трьох турів турнірну таблицю Ліги чемпіонів очолюють аж п'ять команд. Досі не втрачали очок ПСЖ, Баварія, Реал, Інтер та Арсенал.
  • Ба більше, італійці та англійці навіть не пропускали голів. У свою чергу замикають таблицю Аякс та Бенфіка. Команда Трубіна та Судакова стартувала з трьох поразок.
  • Нагадаємо, що це перший за 20 років розіграш Ліги чемпіонів без українських команд в основній стадії. Єдиним представником УПЛ цього сезону було Динамо.
  • Проте підопічні Шовковського вилетіли у 3-му кваліфікаційному раунді від Пафоса. Цього сезону Шахтар та Динамо є учасниками Ліги конференцій, третього за рангом єврокубка.