Финалист прошлогоднего сезона Интер принимал кризисный Ливерпуль. Мерсисайдская команда мощно стартовала в этой кампании, но в октябре-ноябре громко провалилась, сообщает 24 Канал.

Как Ливерпуль проваливает сезон?

В последних 15-ти матчах Ливерпуль проиграл аж девять раз. Из-за этого команда застряла аж на 10-м месте в в турнирной таблице АПЛ, а также подошла к битве с Интером на 14-ой позиции в Лиге чемпионов.

Сами же "неррадзури" наоборот среди лидеров в главном турнире Европы после четырех побед в пяти встречах. Также на руку Интеру играла кадровая ситуация в Ливерпуле.

Фримпонг, Гакпо и Вирц не попали в основу, а Салах рассорился с тренером и не попал в заявку команды. В конце концов обе команды выбрали осторожный стиль игры и не отличались большим количеством моментов.

Интер – Ливерпуль 0:1

Гол: Собослаи, 88 (пен).

Интер еще в первом тайме потерял Ачерби и Чалханоглу из-за травм. Тем не менее, Мартинес и Зелинский создали опасность у ворот Алиссона, поэтому бразильцу пришлось спасать гостей.

Впрочем Ливерпуль захватил инициативу после перерыва. Наиболее острым был Экитике, который нанес не один удар по воротам Зоммера. А вот Исак снова не впечатлил и уступил место на поле Вирцу.

И в итоге эта замена Слота частично сработала. Бастони в борьбе в своей площадке схватил Флориана за футболку и тот вовремя упал. Судья же после пересмотра VAR назначил пенальти.

Удар с отметки уверенно реализовал Собослаи. Интер же делал ставку на контратаки и быстро бежал по флангам. И все же превратить эти шансы в опасность у ворот Алиссона не удавалось.

