Российских клубов не будет в еврокубках – УЕФА продлила отстранение на сезон 2026/27

В следующей еврокубковой кампании представители российского чемпионата не появятся. Их отстранение остается в силе.

О том, что россияне, которых отстранили сразу после начала полномасштабной войны против Украины не пополнят список участников стало известно из источников УЕФА. Об этом сообщил официальный сайт организации.

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Что известно о продлении санкций?

В воскресенье, 7 июня, стало понятно, что россиян нет в списках участников соревнований на будущий сезон. Согласно опубликованному распределению мест на следующий еврокубковый цикл, российские клубы не получили ни одной квоты в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Отметим, что России нет в перечне "участников соревнований УЕФА". Это означает, что не только клубы из этой страны пропустят евросезон. Не будет россиян в Лиге наций, чемпионатах по футзалу, Кубке регионов и других турнирах.

Изоляция страны-агрессора в футболе: что известно?

В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА исключили российские клубы и сборные из турниров под своей эгидой. При этом значительно меньше ограничения в отношении Беларуси. Представители этой страны продолжают играть официальные матчи, но домашние поединки проводят на нейтральных полях.

Несмотря на это, в Москве все равно продолжают вести себя довольно нагло. В апреле Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Мирофанов заявлял, что надеется скоро увидеть спортсменов страны-агрессора на крупнейших соревнованиях. Он считал, что президент УАФ Андрей Шевченко не сумеет помешать.