ФИФА наложила на Россию санкции из-за начала полномасштабного вторжения. Из-за этого страну отстранили от всех международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.

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УЕФА хочет возвращения России

Во время внеочередной конференции Российского футбольного союза (РФС) директор департамента национальных ассоциаций Зоран Лакович заявил, что Россия должна вернуться в "европейскую спортивную семью".

Надеюсь, что в течение этого года все российские спортсмены, включая национальную сборную России по футболу и клубы, наконец вернутся на свое прежнее место, где они были до этой ситуации. Они вернутся в европейскую спортивную семью,

– отметил функционер.

Он также вспомнил ситуацию с Сербией в 1990-х годах, когда страна была отстранена от международных соревнований из-за санкций ООН.

Отметим, что сборная России не примет участие в европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года.