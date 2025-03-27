УЕФА открыл дело против четырех звезд Реала: в чем обвиняют Мбаппе и компанию

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов стал предметом расследования представителей УЕФА. После скандального поединка ряд футболистов "галактикос" демонстрировали провокационные жесты болельщикам "матрасников".

Победитель противостояния между Реалом и Атлетико определился в серии послематчевых пенальти. Во время выполнения одиннадцатиметровых отдельные игроки "сливочных" своим неспортивным поведением провоцировали болельщиков "матрасников", пишет 24 Канал со ссылкой на сайт УЕФА.

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Что грозит звездам "сливочных"

В заявлении УЕФА сообщаются об открытии дисциплинарного дела против четырех игроков Реала: Антонио Рюдигера, Дани Себальоса, Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе. Расследованием обвинений в непристойном поведении футболистов будет заниматься инспектор УЕФА по вопросам этики.

Своим поведением звезды "королевского клуба" провоцировали фанов и игроков Атлетико во время серии пенальти.

Видео неспортивного поведения игроков Реала

Звездам Реала может грозить дисквалификация в случае доказательства их вины. Детали расследования будут сообщены позже.

Справка. Следующим соперником Реала в Лиге чемпионов станет лондонский Арсенал. Матчи состоятся 8 и 16 апреля 2025 года.

Напомним, что Реал прошел Атлетико благодаря серии пенальти. Во время выполнения одиннадцатиметровых ударов отменили гол нападающего "матрасников" Хулиана Альвареса. По мнению судейской бригады, аргентинец дважды коснулся мяча. Этот скандальный эпизод вызвал немало споров среди болельщиков и экспертов.