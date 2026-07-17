Тем временем стало известно, что защитник сборной Франции и лондонского Арсенала Уильям Салиба провел весь чемпионат мира с серьезной травмой спины. Об этом сообщает RMC Sport.
Травма Уильяма Салиба
Ранее считалось, что 25-летний игрок получил травму в полуфинальном матче чемпионата мира против Испании, когда был вынужден досрочно покинуть поле, жалуясь на сильную боль. После игры футболист заявил: "У меня отказала спина".
Впрочем, по информации источника, проблемы с позвоночником у Салиба возникли еще два месяца назад во время одного из матчей английской Премьер-лиги. Несмотря на это, француз отправился на чемпионат мира и провел шесть матчей, регулярно принимая обезболивающие препараты и получая специализированную помощь от медицинского штаба. Из-за физического состояния он также не мог полноценно тренироваться и пропустил матч группового этапа против Норвегии, который Франция выиграла со счетом 1:4.
Недавно Салиба прошел медицинское обследование, которое подтвердило серьезность повреждения. Пока неизвестно, понадобится ли футболисту операция, однако травма потребует длительного периода восстановления. Сроки его возвращения на поле пока не разглашаются.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Франция на ЧМ-2026
На групповом этапе команда уверенно заняла первое место в турнирной таблице.
Матч за третье место состоится в воскресенье, 19 июля, и начнется в 00:00 по киевскому времени.
Лидер сборной Килиан Мбаппе на данный момент имеет в своем активе восемь забитых мячей и три голевые передачи, деля первую позицию в списке лучших бомбардиров турнира вместе с Лионелем Месси.