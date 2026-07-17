Тем временем стало известно, что защитник сборной Франции и лондонского Арсенала Уильям Салиба провел весь чемпионат мира с серьезной травмой спины. Об этом сообщает RMC Sport.

Травма Уильяма Салиба

Ранее считалось, что 25-летний игрок получил травму в полуфинальном матче чемпионата мира против Испании, когда был вынужден досрочно покинуть поле, жалуясь на сильную боль. После игры футболист заявил: "У меня отказала спина".

Впрочем, по информации источника, проблемы с позвоночником у Салиба возникли еще два месяца назад во время одного из матчей английской Премьер-лиги. Несмотря на это, француз отправился на чемпионат мира и провел шесть матчей, регулярно принимая обезболивающие препараты и получая специализированную помощь от медицинского штаба. Из-за физического состояния он также не мог полноценно тренироваться и пропустил матч группового этапа против Норвегии, который Франция выиграла со счетом 1:4.

Недавно Салиба прошел медицинское обследование, которое подтвердило серьезность повреждения. Пока неизвестно, понадобится ли футболисту операция, однако травма потребует длительного периода восстановления. Сроки его возвращения на поле пока не разглашаются.

Франция на ЧМ-2026

На групповом этапе команда уверенно заняла первое место в турнирной таблице.

Матч за третье место состоится в воскресенье, 19 июля, и начнется в 00:00 по киевскому времени.

Лидер сборной Килиан Мбаппе на данный момент имеет в своем активе восемь забитых мячей и три голевые передачи, деля первую позицию в списке лучших бомбардиров турнира вместе с Лионелем Месси.