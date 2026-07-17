Тим часом стало відомо, що захисник збірної Франції та лондонського Арсенала Вільям Саліба провів увесь Мундіаль із серйозною травмою спини. Про це повідомляє RMC Sport.

Травма Вільяма Саліба

Раніше вважалося, що 25-річний гравець отримав ушкодження у півфінальному матчі Мундіалю проти Іспанії, коли був змушений достроково залишити поле, скаржачись на сильний біль. Після гри футболіст заявив: "У мене відмовила спина".

Втім, за інформацією джерела, проблеми з хребтом у Саліба виникли ще два місяці тому під час одного з матчів англійської Прем'єр-ліги. Попри це, француз вирушив на чемпіонат світу та провів шість матчів, регулярно приймаючи знеболювальні препарати й отримуючи спеціалізовану допомогу від медичного штабу. Через фізичний стан він також не міг повноцінно тренуватися та пропустив матч групового етапу проти Норвегії, який Франція виграла з рахунком 1:4.

Нещодавно Саліба пройшов медичне обстеження, яке підтвердило серйозність ушкодження. Наразі невідомо, чи знадобиться футболісту операція, однак травма потребуватиме тривалого періоду відновлення. Терміни його повернення на поле поки не розголошується.

Франція на ЧС-2026

На груповому етапі команда впевнено фінішувала на першій сходинці турнірної таблиці.

Матч за третє місце пройде в неділю, 19 липня, і розпочнеться о 00:00 за київським часом.

Лідер збірної Кіліан Мбаппе наразі має у своєму активі вісім забитих м'ячів і три результативні передачі, розділяючи першу позицію в списку найкращих бомбардирів турніру разом із Ліонелем Мессі.