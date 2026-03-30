Эта игра будет носить товарищеский характер. Обе сборные вылетели из отбора на чемпионат мира-2026 на стадии полуфинала плей-офф, сообщает 24 Канал.
Где смотреть игру?
Матч Украина – Албания онлайн можно будет посмотреть бесплатно на территории нашей страны. Официальным транслятором матчей национальной команды является компания Megogo.
Бесплатно игру можно будет посмотреть на телеканале "Megogo Спорт", который доступен в эфире Т2 и в кабельных сетях. Также прямая трансляция матча Украина – Албания будет доступна на ОТТ-платформе Megogo по следующим подпискам:
- "Оптимальная"
- "MEGOPACK"
- "Спорт"
Комментаторами встречи будут Вадим Шевякин и Вадим Скичко. В 20:10 свою работу начнет аналитическая студия к матчу, тогда как стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Напомним, что албанцы не сумели пройти Польшу в полуфинальном матче плей-офф отбора на ЧМ-2026. В свою очередь Украина уступила Швеции со счетом 1:3.
Сборная Украины в 2026 году: что дальше?
- Главной целью для Реброва был выход на ЧМ-2026, но эту задачу "сине-желтые" провалили. В финале плей-офф за выход на Мундиаль будут играть Швеция и Польша.
- В июне нашу команду будут ждать также товарищеские игры, пока другие команды будут готовиться к ЧМ-2026. А уже осенью Украина стартует в Лиге наций 2026 – 2027.
- Там "сине-желтые" будут играть в дивизионе В в одной группе с Венгрией, Северной Ирландией и Грузией. Также этот турнир будет частью отбора на Евро-2028.