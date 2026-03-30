Ця гра носитиме товариський характер. Обидві збірні вилетіли з відбору на чемпіонат світу-2026 на стадії півфіналу плей-оф, повідомляє 24 Канал.

Де дивитися гру?

Матч Україна – Албанія онлайн можна буде подивитися безкоштовно на території нашої країни. Офіційним транслятором матчів національної команди є компанія Megogo.

Безкоштовно гру можна буде подивитися на телеканалі "Megogo Спорт", який доступний в ефірі Т2 та в кабельних мережах. Також пряма трансляція матчу Україна – Албанія буде доступна на ОТТ-платформі Megogo за наступними підписками:

"Оптимальна"

"MEGOPACK"

"Спорт"

Коментаторами зустрічі будуть Вадим Шевякін та Вадим Скічко. О 20:10 свою роботу розпочне аналітична студія до матчу, тоді як стартовий свисток прозвучить о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що албанці не зуміли пройти Польщу у півфінальному матчі плей-оф відбору на ЧС-2026. У свою чергу Україна поступилась Швеції з рахунком 1:3.

