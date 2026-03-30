Украина – Албания: как бесплатно посмотреть матч

Сборная Украины после поражения от Швеции проведет игру со сборной Албанией. Команды встретятся 31 марта в Валенсии (Испания).

Эта игра будет носить товарищеский характер. Обе сборные вылетели из отбора на чемпионат мира-2026 на стадии полуфинала плей-офф, сообщает 24 Канал.

Где смотреть игру?

Матч Украина – Албания онлайн можно будет посмотреть бесплатно на территории нашей страны. Официальным транслятором матчей национальной команды является компания Megogo.

Бесплатно игру можно будет посмотреть на телеканале "Megogo Спорт", который доступен в эфире Т2 и в кабельных сетях. Также прямая трансляция матча Украина – Албания будет доступна на ОТТ-платформе Megogo по следующим подпискам:

"Оптимальная"

"MEGOPACK"

"Спорт"

Комментаторами встречи будут Вадим Шевякин и Вадим Скичко. В 20:10 свою работу начнет аналитическая студия к матчу, тогда как стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, что албанцы не сумели пройти Польшу в полуфинальном матче плей-офф отбора на ЧМ-2026. В свою очередь Украина уступила Швеции со счетом 1:3.

