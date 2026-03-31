Поединок состоится на стадионе в Валенсии. Начало в 21:45 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.
Смотрите также Отставка Сергея Реброва из сборной Украины: все, что известно
Украина – Албания: как посмотреть матч?
Официальным транслятором поединков сборной Украины по футболу на территории нашего государства является ОТТ-платформа MEGOGO.
Матч будет доступен владельцам подписок "Максимальная", "Оптимальная" и "Спорт", а также всех пакетов "MEGOPACK". Для просмотра нужно быть выбрать соответствующую трансляцию в разделе "Спорт" или же в списке каналов найти "Футбол 1".
Бесплатная трансляция матча Украина – Швеция будет доступна в сети Т2 на канале MEGOGO Спорт.
Комментаторами поединка будут Вадим Скичко и Вадим Шевякин.
Что известно о матче Украина – Албания?
- Поединок может стать последним для Сергея Реброва на посту главного тренера сборной Украины.
- В этой встрече смогут выйти на поле футболисты, которые пропускали матч против Швеции из-за перебора желтых карточек – Ефим Конопля и Руслан Малиновский.
- Ожидаются существенные изменения в составах обеих команд после проигранных матчей плей-офф отбора к чемпионату мира-2026.